Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe Hossein Amirabdollahian i-a comunicat telefonic omologului sau ucrainean Dmitro Kuleba ca este dispus sa discute despre atacurile ruse cu drone, transmite sambata dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Scandalul dronelor iraniene din Ucraina, masiv. Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, i-a propus marti presedintelui sau, Volodimir Zelenski, ruperea relatiilor diplomatice cu Iranul, acuzat ca a furnizat drone Moscovei pentru bombardamentele sale asupra Ucrainei, informeaza AFP.…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat marți ca ii va prezenta președintelui Volodimir Zelenski o propunere pentru ca Kievul sa intrerupa legaturile diplomatice cu Teheranul pentru furnizarea de arme catre Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Administratia iraniana s-a angajat sa furnizeze Rusiei rachete sol-sol si drone militare suplimentare, afirma oficiali iranieni citati de agentia Reuters, actiunile riscand sa amplifice tensiunile cu Statele Unite si cu alte natiuni occidentale. Un acord privind livrarile de armament iranian in Rusia…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, i-a propus, marți, președintelui Volodimir Zelenski sa rupa relațiile diplomatice cu Iranul, țara care a furnizat armatei invadatoare dronele pe care rușii le folosesc acum pentru a provoca distrugeri uriașe și pentru a omori oameni in Ucraina, scrie digi24.ro

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, i-a propus, marți, președintelui Volodimir Zelenski sa rupa relațiile diplomatice cu Iranul, țara care a furnizat armatei invadatoare dronele pe care rușii le folosesc acum pentru a provoca distrugeri uriașe și pentru a omori oameni in Ucraina.

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat luni ca "rabdarea a ajuns la capat", explicand de ce a cerut luni, in cadrul unei reuniuni a UE, sancțiuni impotriva Iranului, dupa ce zeci de drone de fabricație iraniana au fost lansate asupra unor tinte din intreaga țara și in capitala…

- Razboi in Ucraina, ziua 236. Se dau lupte grele pe frontul din sudul si estul Ucrainei, acolo unde fortele ucrainene incearca sa strapunga defensiva Rusiei, in timp ce fortele Kremlinului continua sa loveasca cu rachete tinte aflate chiar si in regiunea K