- Franta ocupa in prezent locul trei lume dupa numarul milionarilor, potrivit editiei din 2023 a raportului World Wealth Report, realizat anul acesta in comun de bancile elvetiene Credit Suisse si UBS, relateaza Le Figaro.Cu 2,8 milioane de milionari (in dolari) in 2022, adica 4,8% din milionarii…

- Statele Unite au impus vineri, 11 august, sancțiuni impotriva a patru membri proeminenți ai elitei financiare din Rusia care au facut parte din consiliul de supraveghere al consorțiului Alfa Group, unul dintre cele mai mari conglomerate financiare și de investiții din Rusia.Anunțul a fost facut vineri…

- Incepand din 2024, persoanele care vor calatori in țarile membre ale Uniunii Europene vor trebui sa aplice pentru o viza de calatorie, conform noilor reguli ce vor intra in vigoare la inceputul anului. Ca urmare a noilor norme privind autorizațiile de calatorie anunțate de UE in cadrul Sistemului european…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat joi seara, in discursul catre compatrioti, ca sase tari s-au alaturat deja acordului-cadru propus de G7 – grupul tarilor democratice cu cele mai puternice economii – anuntat la summitul NATO de la Vilnius prin care Kievului i se furnizeaza garantii…

- Schimari la Facebook . Meta anunta implementarea unor noi optiuni pentru parintii care vor sa controleze modul in care copiii comunica folosind Facebook Messenger.Pe langa functiile integrate anterior in ceea ce Meta numeste Family Center, parintii si tutorii vor sti de acum cat timp folosesc cei mici…

- Marea Britanie, Statele Unite si Uniunea Europeana au promis ajutor suplimentar de ordinul miliardelor de dolari pentru reconstructia Ucrainei in cadrul conferintei din Londra pentru reconstructia tarii, potrivit Reuters. Salutand sustinerea, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat totusi…

- Potrivit datelor oficiale, peste 100 de mii de persoane au parasit Moldova in 2021. Unii aleg țari indepartate pentru a trai - de exemplu, Canada sau Statele Unite – dar mulți prefera sa caute un loc de munca in Uniunea Europeana. Moldovenii sunt atrași de apropierea de țara de origine, de salariile…