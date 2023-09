Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile americane au reamintit ca un pact cu privire la armament dintre cele doua țari ar incalca diferite rezoluții ale Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Miercuri, Statele Unite au denunțat ca negocierile dintre Rusia și Coreea de Nord pentru achiziționarea de arme progreseaza…

- Vadim Skibitki, șef adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii de la Kiev, sustine ca Rusia are acum cel puțin 585 de rachete (fara a lua in calcul rachetele de tip Kh-22) care au o raza de actiune de peste 500 de kilometri și cu care rusii ataca cel mai adesea diferite…

- Autoritațile federale de reglementare din Statele Unite au emis joi un ordin care permite bancilor afectate de incendiile catastrofale din Hawaii sa se inchida temporar, scrie Rador.Oficiul Controlorului Monetar (OCC) a declarat ca se considera "stare de urgenta" in anumite parti din Hawaii din cauza…

- A crescut numarul victimelor inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud. 47 este numarul persoanelor care si-au pierdut viata in recentele inundatii, informeaza Rador.Autoritatile sud-coreene au declarat sambata ca trei persoane au ramas date disparute, dupa ploile torentiale din ultimele…

- Rusia face prapad in Ucraina, dupa ultimele decizii de la summit-ul NATO. Autoritatile din regiunea ucraineana Herson raporteaza ca, in urma bombardamentelor lansate de rusi in ultimele 24 de ore, doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite. In cadrul unui comunicat remis, joi dimineata,…

- Inca o șansa - Extinderea Schengen ar putea fi discutata la Consiliul Afacerilor Interne și Justiției din octombrieAccederea Bulgariei și Romaniei in Schengen ar putea fi o tema de discuție la reuniunea din octombrie a Consiliului Afacerilor Interne și Justiției (JHA), a declarat luni la o conferința…

- "The Economist" scrie ca sediul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apararii al Ucrainei, situat in cartierul Insula Ribalski din Kiev, a fost vizata de doua ori de atacuri cu rachete lansate de rusi: in martie 2022 și la sfarșitul lunii mai a acestui an, scrie Rador.Ultimul atac,…