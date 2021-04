Un „accident” a avut loc duminica dimineața la uzina de imbogațire a uraniului din Natanz, in centrul Iranului. Potrivit agenției de știri Fars, care-l citeaza pe purtatorul de cuvant al Organizației Iraniene pentru Energie Atomica (OIEA), nu s-au inregistrat victime sau poluare. A avut loc „un accident care s-a produs la o parte a rețelei de […] The post Iranul da iar frisoane nucleare. Accident la complexul de imbogațire a uraniului din Natanz first appeared on Ziarul National .