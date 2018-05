Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de externe de la Moscova a comunicat marti ca Rusia este "profund dezamagita" de decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iranul, informeaza Reuters."Nu exista si nu pot exista motive pentru anularea planului…

- Presedintele Parlamentului iranian, Ali Larijani, a acuzat marti SUA de incalcare a angajamentului sau in cadrul acordului nuclear pe care Teheranul l-a semnat cu marile puteri in anul 2015, declaratia ce survine cu cateva ore inainte ca presedintele Donald Trump sa anunte daca se va retrage din…

- O eventuala decizie a președintelui SUA, Donald Trump, privind retragerea SUA din acordul nuclear, semnat de marile puteri cu Iranul, risca sa conduca la ”razboi”, spune președintele Franței, Emmanuel Macron. Donald Trump le-a cerut aliaților sai europeni sa remedieze ”deficiențele” Acordului nuclear…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au convenit, intr-o convorbire telefonica, asupra necesitatii mentinerii si aplicarii depline a acordului in dosarul nuclear iranian, a anuntat luni Kremlinul intr-un comunicat, relateaza Reuters. Convorbirea a avut loc la initiativa…

- Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters și Agerpres. Directorul…

- "Este vorba de o decizie pe care presedintele a luat-o de unul singur. Am vorbit cu el in cursul diminetii despre aceasta decizie si am avut o conversatie foarte buna", a declarat Rex Tillerson, aflat in vizita in Djibouti. "Presedintele Trump declara de ceva timp ca era deschis discutiilor…

- Directorul general Organizatiei Mondiale a Comertului, Roberto Azevedo, a cerut luni statelor membre ”sa previna caderea primelor piese de domino” ale unui razboi comercial si a avertizat ca exista riscul real al unei escaladari a barierelor comerciale si al declansarii unei recesiuni profunde, transmite…