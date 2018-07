Iranul a initiat o plangere la Curtea Internationala de Justitie (CIJ) impotriva SUA, in care sustine ca sanctiunile impuse de Washington in luna mai incalca tratatul bilateral incheiat de cele doua tari in 1955, a anuntat marti CIJ, transmite agentia de presa Reuters.



Plangerea formulata de Teheran cere instantei internationale sa dispuna ca SUA sa ridice provizoriu sanctiunile inaintea prezentarii unor argumente mai detaliate.



In etapa urmatoare este de asteptat ca partea americana sa conteste solicitarea Iranului si sa sustina ca CIJ nu are jurisdictie in acest dosar.

