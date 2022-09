Festivalul de Film de la Veneția 2022, lista câștigătorilor. Cate Blanchett, desemnată cea mai bună actriță

Documentarul "All the Beauty and the Bloodshed ", regizat de Laura Poitras, a câştigat sâmbătă seară cel mai important trofeu - Leul de Aur - atribuit în cadrul celei de-a… [citeste mai departe]