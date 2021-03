Iranul condiţionează oprirea îmbogăţirii uraniului 20% de ridicarea sancţiunilor impuse de Washington Iranul nu isi va opri activitatea de imbogatire a uraniului 20% inainte ca SUA sa ridice toate sanctiunile impuse Teheranului, a anuntat marti postul public iranian de televiziune, citand o oficialitate iraniana, dupa ce media americane au relatat ca Washingtonul va face o noua propunere de lansare a dialogului, transmite Reuters.



Administratia Biden incearca sa initieze un dialog cu Iranul in legatura cu reluarea obligatiilor celor doua tari in conformitate cu acordul international din 2015 privind programul nuclear iranian.



''Un demnitar iranian a declarat pentru…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

