Iranul condamnă "ferm" atacul sângeros de la Nisa Iranul a condamnat "ferm" atacul cu cutitul care a facut joi trei morti intr-o biserica din centrul orasului Nisa, in sud-estul Frantei, relateaza AFP. "Condamnam ferm atacul terorist de astazi de la Nisa", a scris pe Twitter ministrul iranian al afacerilor externe, Mohammad Javad Zarif. "Trebuie sa inlocuim acest cerc vicios care se agraveaza mereu - discursul urii, provocari si violenta - cu ratiune si bun-simt", a pledat el. Trei persoane (doua femei si un barbat) au fost injunghiate mortal joi dimineata de un tanar intr-o biserica din centrul orasului Nisa. "Trebuie sa recunoastem ca radicalismul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita "a condamnat cu fermitate" atacul cu cutitul care a facut trei morti joi intr-o biserica din Nisa, in sud-estul Frantei, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Condamnam cu fermitate si denuntam atacul terorist care a facut morti si raniti la Nisa, in Franta", a transmis Ministerul…

- Turcia a condamnat ”ferm”, joi, atacul ”salbatic” cu cutitul, soldat cu cel putin trei morti la Nisa, in sud-estul Frantei, lasand de o parte tensiunile puternice dintre Ankara si Paris pentru a-si exprima ”solidaritatea”, relateaza AFP, conform news.ro.”Condamnam in mod ferm atacul comis…

- Clubul francez OGC Nice a reactionat dupa atacul produs joi dimineata intr-o biserica, unde un barbat inarmat cu un cutit a ucis trei persoane, relateaza France Football. "Clubul OGC Nice a fost ingrozit sa afle de atacul care a avut loc in aceasta dimineata in centrul orasului Nisa (in…

- Cancelarul german Angela Merkel a exprimat joi ”solidaritatea” Germaniei cu Franta dupa atacul cu cutitul soldat cu trei morti - dintre care putin unul a fost taiat la gat - si mai multi raniti, intr-o biserica, la Nisa, in sud-estul Frantei, relateaza AFP, conform news.ro.IREAL In timp ce…

- UPDATE – Un atacator inarmat cu un cutit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitata, la o biserica din Nisa, oras din sudul Frantei, a informat politia, intr-un incident descris de primarul orasului de la Marea Mediterana, Christian Estrosi, drept terorism, transmite Reuters.…

- Cel puțin o persoana a murit, dupa ce a fost injunghiata intr-o biserica din centrul orașului francez Nisa, relateaza publicația locala Nice-Matin. Atacul a avut loc in aceasta dimineața, din motive inca necunoscute. Mai multe persoane au fost injunghiate, iar in zona s-au auzit apoi focuri de arma.…

- Atacul a avut loc in centrul orașului Targu-Jiu, chiar in fața Inspectoratului Județean de Poliție al județul Gorj. Mai mulți indivizi s-au urmarit cu mașinile pe strazi, iar in centrul orașului s-au lovit in mod intenționat. Citește și: Scandal intr-o comuna din Prahova! Oamenii legii au…