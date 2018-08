Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor pune in circulatie 11 milioane de barili din Rezervele Strategice de Petrol (SPR) inainte de intrarea in vigoare a celei de a doua transe a sanctiunilor reimpuse Iranului, relateaza Reuters.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan, intensificarea relatiilor economice bilaterale, anunta surse prezidentiale turce. Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a stabilit joi cu omologul sau din Turcia, Recep Tayyip Erdogan,…

- Un plan american de a reduce la zero exporturile Iranului de petrol nu vor avea succes, a ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif miercuri, la o zi dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni economice Iranului in urma retragerii acordului in dosarul nuclear iranian, relateaza Reuters preluata…

- La Bruxelles s-a incheiat joi tensionatul summit NATO. Disputele au pornit de la bani si de la nemulțumirea președintelui Donald Trump, care considera ca Statele Unite cheltuie mult prea mult pentru apararea Europei, in timp ce aliații direct interesați nu fac eforturi suficiente in

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca tara sa va atinge in anul 2024 tinta convenita de NATO de alocare a 2% din PIB pentru cheltuielile de aparare, coeziunea in interiorul Aliantei fiind posibila, in opinia sa, doar daca povara financiara este impartita ''echitabil'',…

- Uniunea Europeana a avertizat SUA ca impunerea unor tarife vamale la masini si componente auto va lovi industria sa auto si va duce probabil la contramasuri de 294 de miliarde de dolari la exporturile americane, din partea partenerilor ei comerciali, transmite Reuters. Într-un document trimis…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters. Eric Fournier a fost inlocuit…

- Germania este necesar sa fie pregatita de compromisuri cu Franta pe tema reformei zonei euro, a declarat joi cancelarul Angela Merkel, indicand astfel ca vrea sa negocieze inaintea Consiliului european de la sfarsitul lunii, relateaza Reuters. ”Eu cred ca ne apropiem in privinta reformelor monedei unice,…