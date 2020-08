Iranul ascunde morții de coronavirus? Numarul persoanelor decedate de CфпукOVID-19 in Iran a fost aproape triplu fata de cifra anuntata de guvernul de la Teheran, potrivit unei investigatii a serviciului in limba persana a postului BBC, informeaza EFE, citat de agerpres.ro. Registrele guvernului iranian indica faptul ca aproape 42.000 de oameni si-au pierdut viata din cauza coronavirusului pina la 20 iulie, fata de cele 14.405 de d Citeste articolul mai departe pe noi.md…

