Iranul ar putea produce o bombă atomică într-o săptămână Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat ca Iranul ar putea produce suficient material fisionabil pentru o arma nucleara in „una sau doua saptamani”. Declarația sa vine pe fondul ingrijorarilor crescande privind programul nuclear al Iranului, care a fost reluat dupa retragerea unilaterala a SUA din acordul nuclear JCPOA din 2015, sub conducerea […] The post Iranul ar putea produce o bomba atomica intr-o saptamana appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Warren Buffett a tras un semnal de alarma cu privire la inteligența artificiala, avertizand ca va supraalimenta frauda facand inșelatoriile mai convingatoare ca niciodata, relateaza Business Insider . „Escrocheria a facut intotdeauna parte din scena americana", a declarat renumitul investitor…

