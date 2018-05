Stiri pe aceeasi tema

- O eventuala decizie a presedintelui american Donald Trump privind retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul risca sa conduca la "razboi", atrage atentia seful statului francez, Emmanuel Macron, intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel.

- Iranul a avertizat joi ca va parasi acordul nuclear istoric incheiat cu cele sase mari puteri in 2015, in cazul in care Statele Unite ies din el, in contextul in care presedintele american Donald Trump ameninta sa retraga Statele Unite din acord pe 12 mai, scrie AFP.

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a trimis marti un nou avertisment omologului sau american Donald Trump in legatura cu ''consecintele grave'' pe care le-ar antrena o retragere a SUA din acordul nuclear semnat intre Teheran si marile puteri in 2015, relateaza Reuters. ''Le…

- Iranul a avertizat ca este gata "sa-si reia in ritm sustinut" programul vizand productia armamentului nuclear in cazul in care presedintele Trump retrage Statele Unite din acordul care a dus la stoparea programului in 2015. Declaratia pare sa fie calculata pentru a complica pregatirile dlui Trump in…

- Iranul a avertizat Statele Unite, joi, ca vor exista consecinte "neplacute" daca Washingtonul va decide sa se retraga din acordul nuclear si sa reimpuna sanctiuni impotriva Teheranului, relateaza presa iraniana, citata de site-ul agentiei Reuters.

- Peste 500 de deputati din Franta, Germania si Marea Britanie au trimis o cerere omologilor sai din Statele Unite, prin care ii indeamna sa il convinga pe presedintele Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear cu Iranul, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Demiterea secretarului de stat american Rex Tillerson de catre presedintele Donald Trump arata ca Statele Unite sunt 'hotarate sa se retraga din acordul nuclear' iranian, a declarat miercuri...

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, scrie agerpres.ro.