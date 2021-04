Stiri pe aceeasi tema

- Un atac cu rachete a vizat, duminica, o baza aeriana din Irak in care sunt stationati militari americani, dar incidentul nu s-a soldat cu victime, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene citate de agentia Reuters. Doua rachete au cazut in apropierea Bazei aeriene Balad,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Iranul, luni, pentru explozia produsa saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene in Golful Oman, dar a evitat sa se pronunte asupra unei eventuale riposte din partea tarii sale, transmit Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Explozia a avut…

- Iranul a cerut sambata Irakului sa-i 'identifice' pe autorii recentelor atacuri de pe teritoriul acestuia impotriva ambasadei SUA si a intereselor occidentale, apreciind ca ele au vizat sa aduca atingere relatiilor iraniano-irakiene, transmite AFP. Luni, in directia ambasadei americane la Bagdad…

- Iranul este responsabil de explozia care a afectat o nava cargo israeliana, in Golful Oman, afirma oficiali israelieni de rang inalt, citati de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul Times of Israel, noteaza mediafax. Nava MV Helios Ray, aflata sub pavilionul Bahamasului si apartinand unei…

- Iranul a confirmat marti intrarea in vigoare a unor restrictii pentru inspectiile Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), dupa expirarea unui ultimatum al Teheranului privind ridicarea sanctiunilor americane, transmite AFP. Parlamentul iranian a adoptat in decembrie o lege…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca este posibil sa fie nevoie de ani buni pentru a invinge pandemia de coronavirus, in pofida existentei vaccinurilor, transmite dpa. "Chiar si cu vaccinurile, ar putea fi nevoie de pana la 10 ani pentru a invinge definitiv virusul... asa ca…

- Iranul a laudat marti decizia justitiei din Irak de a emite un mandat de arestare pe numele fostului presedinte american Donald Trump si a insistat asupra retragerii trupelor americane de pe teritoriul irakian, relateaza agentia EFE. Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a multumit…

- Ministerul iranian al apararii a anuntat luni ca a fost testat un nou lansator de satelit echipat cu un puternic motor cu combustibil solid, conform informatiilor furnizate de televiziunea de stat si citate de AFP și preluat de agerpres. Aceasta este 'prima lansare a lansatorului de satelit hibrid…