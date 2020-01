Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a anuntat duminica o noua diminuare a angajamentelor asumate prin acordul nuclear international incheiat in 2015, renuntand si la ultima restrictie din acest acord pe care inca o mai respecta, si anume limitarea numarului de centrifuge, informeaza agentiile Reuters si DPA. Iranul…

- China, Iranul si Rusia efectueaza, incepand de vineri, manevre navale la Oceanul Indian si la Marea Oman, a anuntat joi Ministerul chinez al Apararii, intr-un context tensionat intre Statele Unite si Iran, relateaza Reuters.

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, in cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat in anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia in 19 ani, a condamnat…

- Ministrul iranian de Externe, Mohammad Javad Zarif, a declarat luni ca Teheranul este deschis la negocieri cu Statele Unite in legatura cu un schimb amplu de prizonieri intre cele doua țari, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: ALERTA dupa maturisirile…

- Iranul se declara pregatit sa-si ”reconsidere serios” angajamentele fata de Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), ca reactie fata de amenintarea europenilor de a activa un mecanism prevazut de Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear ce poate conduce la reimpunerea sanctiunilor…

- Serviciile de securitate israeliene au intensificat masurile de aparare de teama ca Iranul ar putea lansa atacuri cu rachete asupra Israelului ca reactie la bombardamente atribuite armatei israeliene efectuate in Siria si Irak. Israelul se concentreaza pe contracararea rachetelor de croaziera…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat vineri ca armistitiul negociat de Statele Unite ale Americii cu Turcia nu este o încetare a focului reala, ci o "capitulare" ceruta kurzilor, relateaza AFP si Reuters.

- Administratia presedintelui american Donald Trump se pregateste sa impuna sanctiuni economice Turciei, cel mai devreme in aceasta saptamana, din cauza incursiunii acesteia in nordul Siriei, acestea fiind unul dintre putinele instrumente de actiune avute la dispozitie de Statele Unite impotriva Turciei,…