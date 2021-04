Iranul anunță că își suspendă cooperarea în mai multe domenii cu UE Teheranul a condamnat "ferm" luni seara noile sancțiuni anunțate de Uniunea Europeana împotriva a opt oficiali iranieni și a anunțat ca oprește "orice dialog privind drepturile omului" cu cei douazeci și șapte și "cooperarea rezultata din acest dialog.", potrivit AFP.



&"Este cu siguranța adecvat sa respingem astfel de acțiuni din partea celor care pretind în mod fals ca sunt campionii drepturilor omului, tocmai aceia care, din motive politice, nu doar ca au ramas tacuți în fața încalcarii drepturilor poporului iranian și susțin sancțiuni…

Sursa articol: hotnews.ro

