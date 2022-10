Stiri pe aceeasi tema

- Lira sterlina a urcat cu 1,8%, la 1,1302 dolari, in timpul tranzactiilor de la Londra, dupa ce o limitare temporara a castigului, determinata de datele privind inflatia ridicata din SUA. Obligatiunile guvernamentale pe termen lung ale Marii Britanii– cunoscute sub denumirea de ”gilts” – au crescut brusc,…

- Iranul da in clocot dupa moartea unei femei arestate si agresate de Politie pentru ca nu a purtat corect valul pe cap. Sute de femei si-au ars revoltate hijaburile in public si mii de iranieini au protestat in Teheran si marile orase. Tanara de 22 de ani ar fi fost luata de pe strada de Politia Moralei,…

- UPDATE Clopotul cel mare al Abatiei Westminster a inceput sa bata luni o data pe minut, timp de 96 de minute, varsta la care a murit regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, ale carei funeralii au loc luni la Londra, relateaza DPA. „Clopotul este cel mai mare dintre cele 10 clopote ale abatiei si este…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit, joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani. Noul suveran proclamat al țarii este fiul sau cel mare, Charles al III-lea. Regatul Unit și-a putut lua ramas bun de la cea care a avut cea mai lunga domnie din istoria sa - 70 de ani - pana luni, 19 septembrie,…

- O femeie de 22 de ani din Iran a murit, vineri, la cateva zile dupa ce a fost arestata de așa-zisa poliție a moralitații din Iran pentru ca nu respecta regulile vestimentare impuse de regimul fundamentalist, relateaza BBC. Martorii oculari spun ca Mahsa Amini a fost batuta intr-o duba de poliție dupa…

- Noul prim-ministru britanic, Liz Truss, a dat asigurari marti ca Londra va „sprijini total” Ucraina in continuare. Ea a facut aceasta precizare in timpul unei convorbiri cu presedintele Volodimir Zelenski. „In prima ei convorbire cu un omolog de cand a devenit prim-ministru, ea l-a asigurat pe liderul…

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- Eurovision 2023 nu va fi gazduit de Ucraina, avand in vedere situația militara și instabilitatea din acesta țara ce se confrunta cu o ampla agresiune militara. Deși regulamentul concursului ofera oportunitatea organizarii finalei Eurovision Song Contest caștigatorilor-in situația actuala, grupului Kalush…