- Marina iraniana a capturat o nava straina in apele Golfului ce facea contrabanda cu motorina, potrivit sambata media iraniene, informeaza Reuters. "O nava straina, care transporta motorina de contrabanda, a fost capturata", a declarat colonelul Hajian in orasul Parsian (sud). "Dupa inspectie,…

- Israelul a pus joi sub acuzare un membru al personalului de intretinere al locuintei ministrului apararii Benny Gantz pentru spionaj, dupa ce acesta s-a oferit sa-l spioneze pe oficialul guvernamental in beneficiul unei ''entitati afiliate Iranului'', principalul dusman al tarii, relateaza Reuters si…

- Carburanții din nou se ieftinesc, cu câțiva bani, anunța Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica. Astfel, marți, 16 noiembrie, un litru de benzina cu cifra octanica A-95 va putea fi comercializat la stațiile PECO din Moldova la un preț maxim de 21.40 de lei sau cu…

- Iranul a afirmat luni ca Statele Unite ar trebui sa ofere garantii ca nu vor abandona din nou acordul nuclear de la Teheran din 2015 cu puterile mondiale, daca discutiile pentru relansarea acordului vor reusi, transmite Reuters preluat de news.ro Discutiile indirecte dintre Iran si Statele…

- Șeful apararii civile iraniene, Gholamreza Jalali, a acuzat sambata Israelul si Statele Unite ca fiind probabil vinovatii responsabili pentru atacul cibernetic care a perturbat vanzarile de benzina in Republica Islamica, dar a spus ca investigatia tehnica nu a fost inca finalizata, informeaza Reuters,…

- Actorul Alec Baldwin a tras joi cu o arma de recuzita in timpul unor filmari și a ucis-o pe Halyna Hutchins, director de imagine, și l-a ranit pe regizorul Joel Souza, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc...

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca 18 persoane au murit din cauza unei intoxicații cu alcool in orașul Ekaterinburg, relateaza Reuters. Anchetatorii au descoperit ca victimele au baut lichior care conținea metanol, un alcool otravitor folosit de obicei in scopuri industriale, informeaza…

- Dupa episodul greu de imaginat ce a avut loc in cursul dupa-amiezii de joi, in Parlament, pana sa fie citita, intr-un final, moțiunea de cenzura a celor de la USR PLUS și AUR, liberalul Florin Roman da de ințeles ca nu are de gand sa lase lucrurile așa. Și amenința cu plangere penala, dupa ce […] The…