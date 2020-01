Stiri pe aceeasi tema

- Canada si Marea Britanie afirma ca avionul ucrainean prabusit miercuri la Teheran a fost doborat de o racheta iraniana. Premierul canadian Justin Trudeau considera ca s-a intamplat așa „probabil dintr-o eroare”. Avionul avea 176 pasageri la bord, cei mai mulți din Iran – 82 și Canada – 63. Mai multe…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat joi ca are informații din surse multiple, inclusiv canadiene, care spun ca Iranul a doborât avionul ucrainean, relateaza Reuters.”Avem informații din surse multiple, inclsuiv de la aliații noștri și de la propriile servicii” care ”indica…

- Premierul canadian Justin Trudeau a condamnat miercuri tirurile de rachete iraniene asupra unor baze ce gazduiesc militari canadieni si americani in Irak, intreprinse de Teheran drept razbunare pentru eliminarea de catre Washington a generalului Qassem Soleimani, informeaza joi AFP. ''Canada…

- Ucraina doreste sa discute cu privire la 'termene precise' in rezolvarea conflictului din estul tarii in cadrul apropiatului summit in format 'Normandia' (Franta, Germania, Ucraina si Rusia), a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Xinhua si publicatia Gordon.ua, potrivit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron se va reuni la 9 decembrie la Paris cu omologii sai din Rusia si Ucraina, Vladimir Putin, respectiv Volodimir Zelenski, precum si cu cancelarul german Angela Merkel, in cadrul unui summit in asa-numitul format "Normandia" (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) asupra…

- Anuntul vine dupa o convorbire telefonice avuta de cei doi lideri. Presedintia rusa nu a oferit deocamdata mai multe detalii despre discutia dintre Merkel si Putin asupra viitorului regiunii Donbas. Insa o intelegere cu privire la statutul acesteia ar putea fi un pas inainte pentru stabilirea unui…

