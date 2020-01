Stiri pe aceeasi tema

- Ghidul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a angajat vineri sa „razbune” moartea influentului general iranian Qassem Soleimani, ucis mai devreme intr-un raid american la Bagdad, si a decretat trei zile de doliu national in tara sa, informeaza AFP si Reuters. „Martiriul este recompensa pentru…

- Presedintele Donald Trump a postat pe Twitter imaginea drapelului american, fara alte comentarii, la scurt timp dupa anuntul mortii generalului iranian Qassem Soleimani, in noaptea de joi spre vineri in timpul unui raid asupra unui convoi pe aeroportul din Bagdad, informeaza AFP. pic.twitter.com/VXeKiVzpTf—…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forței de elita Quds, și comandantul miliției irakiene Abu Mahdi al-Muhandis, au fost uciși vineri dimineata într-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad, a declarat un purtator de cuvânt al miliției irakiene, citat de…

- Atacul contra ambasadei americane de la Bagdad a fost opera unor "teroristi", a acuzat marti seara secretarul de stat american Mike Pompeo, numind doua persoane pe care le-a acuzat ca au fost sustinute de "aliatii Iranului". Donald Trump a amenintat Teheranul ca va plati "un pret foarte mare", informeaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat marti ca se asteapta ca Irakul sa protejeze ambasada americana la Bagdad, care a fost atacata de manifestanti protestand impotriva raidurilor americane, relateaza Reuters, dpa si AFP. "Ne asteptam ca Irakul sa-si foloseasca fortele pentru a proteja ambasada,…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a facut vineri apel Japoniei, in cadrul unei discuții cu premierul japonez Shinzo Abe, sa mențina acordul nuclear semnat in anul 2015, relateaza site-ul agenției Reuters.Rouhani, care a devenit primul lider iranian care viziteaza Japonia in 19 ani, a condamnat…

- Fortele de ordine au tras cu munitie reala in manifestantii care incercau sa dea foc consulatului Republicii islamice, acuzata de miscarea de contestare declansata recent in Irak ca este arhitectul sistemului corupt pe care protestatarii il vor eliminat. 'Vor sa ne ucida, nu sa ne disperseze, nu…