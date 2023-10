Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune preventiva” impotriva Israelului „in urmatoarele ore”, in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza. Teheranul a avertizat in mod repetat ca o invazie la sol a Fasiei Gaza ar genera un raspuns pe alte fronturi,…

- Iranul a avertizat luni despre o posibila „actiune preventiva” impotriva Israelului „in urmatoarele ore”, in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza. Teheranul a avertizat in mod repetat ca o invazie la sol a Fasiei Gaza ar genera un raspuns pe alte fronturi,…

- Iranul a amenințat cu o „actiune preventiva" impotriva Israelului „in urmatoarele ore", in timp ce armata israeliana se pregateste sa lanseze o ofensiva terestra in Fasia Gaza, informeaza AFP, scrie Agerpres.

- “Daca masurile care vizeaza oprirea imediata a atacurilor israeliene care ucid copii in Fașia Gaza se vor incheia intr-un impas, este foarte probabil ca multe alte fronturi sa fie deschise. Aceasta opțiune nu este exclusa și acest lucru devine din ce in ce mai probabil”, a declarat duminica ministrul…

- Iranul a lansat joi un apel catre „tarile musulmane si arabe” sa faca front comun impotriva Israelului, in timp ce lideri occidentali, cu presedintele Joe Biden in frunte, au avertizat Teheranul „sa fie atent” si sa nu incerce sa extinda dincolo de Gaza razboiul care a facut deja mii de morti si de…

- Israelul se afla intr-o zona crepusculara: cele cinci fronturi in care se poate dezlanțui o noua invazieActualul conflict dintre Israel și Hamas este foarte lung și are multe puncte de plecare pentru o escaladare mai larga, noteaza publicația BILD, citand specialiști de la centrul pentru Orientul Mijlociu…

- Un oficial Hamas de rang inalt a declarat, luni, ca doar un numar mic de comandanți de top din Gaza au știut despre atacul lansat in Israel. ”Doar o mana de comandanți Hamas știau despre ora zero”, a afirmat, in cadrul unui interviu acordat Associated Press , Ali Barakeh, membru al conducerii Hamas…

- Asaltul Hamas asupra Israelului a dus la cresterea pretului petrolului luni, pietele luand in calcul temerile legate de un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, la o zi dupa ce Israelul a lovit enclava palestiniana Gaza ca riposta la unul dintre cele mai sangeroase atacuri din istoria sa. Luptatori…