- Iranul, europenii, China si Rusia se reunesc vineri la Viena pentru a trece in revista incercarile lor de a salva acordul nuclear incheiat in 2015 cu Teheranul, la doua saptamani dupa retragerea furtunoasa a Washingtonului, relateaza AFP. Pentru prima data de la intrarea in vigoare a acordului, reuniunea…

- Iranul continua sa respecte termenii acordului nuclear semnat în 2015 cu marile puteri, a anuntat joi Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) într-un raport, relateaza AFP.

- Liderii Uniunii Europene, reuniti la Sofia, au anuntat joi ca impartasesc ideea necesitatii pastrarii acordului nuclear cu Iranul in pofida retragerii Statelor Unite din acord, relateaza dpa si AFP. Liderii blocului comunitar au discutat aceasta chestiune in timpul unei cine de lucru miercuri seara…

- Uniunea Europeana si trei state membre ale sale - Franta, Germania si Marea Britanie - si-au reafirmat marti angajamentul fata de acordul nuclear cu Iranul, intr-o intalnire cu adjunctul ministrului de externe iranian Abbas Araghchi, a anuntat Comisia Europeana, potrivit dpa.

- Acuzatiile de luni seara ale premierului israelian Benjamin Netanyahu cu privire la programul nuclear iranian sunt lansate de catre "un mincinos inrait in pana de idei", afirma marti, intr-un comunicat, Ministerul iranian de Externe, potrivit News.ro care citeaza AFP. De asemenea, Agenția Internaționala…