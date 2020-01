Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai inalt organism de securitate al Iranului a promis vineri ca aceasta tara va razbuna ''la locul si momentul potrivit'' uciderea comandantului Fortei Al-Quds, generalul Qassem Soleimani, in urma unui raid american in Irak, informeaza AFP.

- Uciderea generalului iranian Qassem Soleimani in urma unui raid american in Irak risca sa ''agraveze serios situatia'' in Orientul Mijlociu, a afirmat vineri presedintele rus Vladimir Putin in cursul unei convorbiri telefonice cu presedintele francez Emmanuel Macron, in timp ce Ministerul…

- Zeci de mii de iranieni au protestat vineri dupa uciderea intr-un raid american in Irak a generalului Qassem Soleimani, comandantul Fortei Al-Quds, unitate din corpul Gardienilor Revolutiei, transmit agentiile EFE si AFP.

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) monitorizeaza indeaproape situatia din regiunea Orientului Mijlociu dupa ce influentul general iranian Qassem Soleimani a fost ucis intr-un raid american in Irak, unde alianta desfasoara o misiune de instruire, informeaza dpa si AFP. "NATO…

- Ghidul suprem iranian Ali Khamenei l-a numit pe Esmail Qaani drept nou lider al Fortei Al-Qods dupa uciderea comandantului acesteia, generalul Qassem Soleimani, vineri, pe un aeroport din Bagdad, informeaza Reuters si AFP. "Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, il numesc…

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american „hazardat” ce va fi urmat de „amplificarea tensiunilor in regiune”, informeaza Reuters si AFP. „Asasinarea lui Soleimani (…) constituie o miscare riscanta ce va…

- Iranul a convocat vineri un responsabil al ambasadei Elvetiei, care reprezinta interesele americane la Teheran in absenta relatiilor diplomatice dintre cele doua tari, dupa moartea influentului general iranian Qassem Soleimani intr-un raid american in Irak, informeaza AFP. Diplomatului i s-a comunicat…