Iranul are capabilitatea tehnica de a imbogati uraniu la un nivel mai mare decat putea inainte de semnarea unui acord international, in 2015, privind programul nuclear iranian, a declarat la televiziunea de stat seful Organizatiei pentru energie atomica a Iranului, Ali Akbar Salehi, relateaza luni agentia Reuters.



Presedintele american, Donald Trump, le-a dat semnatarilor europeni ai acordului un termen pana la 12 mai pentru a ''remedia deficientele teribile'' ale acordului, in caz contrar el va refuza sa prelungeasca ridicarea sanctiunilor americane impotriva Iranului.

…