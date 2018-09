Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite a cerut joi Rusiei, Iranului si Turciei sa impiedice o confruntare in provincia Idlib din Siria care ar afecta milioane de civili si in care atat militanti cat si guvernul sirian ar putea folosi clorul ca arma chimica, relateaza Reuters. Emisarul ONU pentru Siria, Staffan…

- Autoritațile din Rusia au trimis mai multe fregate militare in Marea Mediterana prin Stramtoarea Bosfor, fiind cea mai mare desfașurare de forțe navale de la intrarea Rusiei in conflictul din Siria in anul 2015, relateaza Reuters preluat de mediafax.Germania analizeaza posibilitatea acordarii…

- Emisarul special al ONU Staffan de Mistura a invitat Iranul, Rusia si Turcia la convorbiri privind formarea unui Comitet Constitutional in Siria, discutii care vor avea loc la Geneva pe 11-12 septembrie, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a ONU, relateaza Reuters. Discutiile privind formarea unui…

- Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a declarat marti ca spera ca Turcia si Rusia sa gaseasca impreuna o solutie in ceea ce priveste problema din regiunea Idlib din nordul Siriei, controlata de rebeli, relateaza Reuters.

- Cel putin 12 civili au fost ucisi si zeci de persoane sunt date disparute in urma unei explozii la un depozit de armament intr-o zona rezidentiala din provincia Idlib din nord-vestul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP. Explozia, survenita…

- Asma al-Assad, sotia presedintelui sirian Bashar al-Assad, a inceput un tratament pentru cancer la san in stadiu incipient, la un spital din Damasc, informeaza miercuri media de stat siriene, citate de Reuters si TASS.O fotografie publicata de agentia de presa oficiala SANA si presedintia…

- Ministrul iranian al petrolului, Bijan Zanganeh, a anunțat sambata ca Organizația Țarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și aliații sai vor crește, incepand cu luna iulie, producția de petrol cu aproximativ 500.000 de barili pe zi, relateaza Reuters, citata de Mediafax.Declarațiile ministrului…

- SUA vor ''lua masuri ferme si adecvate" in raspuns la incalcarea de catre guvernul sirian a regimului de incetare a focului in asa-numita zona ''dezescaladare'' din sud-vestul tarii, a anuntat joi Departamentul de Stat american, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Sud-vestul Siriei, care…