- Iranul a dezvoltat o drona „sinucigasa” avansata cu raza lunga de actiune „proiectata sa loveasca (orasele) Tel Aviv si Haifa din Israel”, a relatat luni agentia semioficiala iraniana Mehr, citandu-l pe comandantul fortelor terestre ale Iranului, generalul Kiomars Heidari, transmit Reuters si EFE.

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat, vineri, ca "TAROM va trimite, sambata, alte doua curse speciale pentru repatrierea cetatenilor romani abandonati de Blue Air pe aeroporturile din Europa". In total, vor fi adusi in tara 350 de calatori. „TAROM trimite maine alte doua curse speciale…

- A treia cursa speciala TAROM urmeaza sa decoleze spre Larnaka (Cipru) in aceasta seara, in jurul orei locale 21:30, pentru repatrierea a 97 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, care s-au inscris pana acum pe liste, a anuntat joi ministrul transporturilor si Infrastructurii,…

- Dupa ce a lucrat ca medic stomatolog in Israel, in armata, apoi in clinici private din Haifa si Tel Aviv, in 2012, medicul stomatolog craiovean Maxim Steiner s-a intors in Romania natala. A urmat o perioada in care a lucrat in paralel in tara si in Israel. In 2015 a revenit in Craiova, iar in 2016 a…

- Hondurasul ia in considerare sa isi mute inapoi ambasada din Israel la Tel Aviv, la un an dupa ce a mutat-o la Ierusalim, potrivit Ministerului de Externe de la Tegucigalpa, citat luni de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Formației Scorpions și-a aratat din nou sprijinul pentru Ucraina la concertul pe care l0au avut in Tel Aviv, Israel. Membrii formației au indemnat publicul sa cante versurile actualizate ale hitului ”Wind of Change”. O parte din versuri au fost modificate, ”Now, listen to my heart”, fiind in ucraineana. …