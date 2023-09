Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele iranian Ebrahim Raissi a acuzat marti Statele Unite, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca "pun paie pe foc" in conflictul din Ucraina, tara pe care Rusia, un aliat al Teheranului, a invadat-o in februarie 2022, informeaza AFP, citat de Agerpres.Atatarea "tensiunii si a violentei din…

- Site-ul independent rus Advokatskaya Ulitsa, care difuzeaza știri din domeniul juridic, a anunțat luni, 18 sseptembrie, ca se va inchide la sfarșitul acestei luni din cauza statutului sau de "agent strain", informeaza The Moscow Times."Dupa ce Ultisa a fost adaugata in registrul (agenților straini),…

- Presedintele Klaus Iohannis va conduce, in perioada 18-22 septembrie, delegatia Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), care se va desfasura la New York, Statele Unite ale Americii, transmite

- Statele Unite ale Americii au promis asistenta financiara vecinilor Ucrainei, pentru a achizitiona nave precum salupe pilot si pentru a facilita transbordarea si tranzitul transfrontalier al cerealelor din Ucraina, in scopul sustinerii in continuare a eforturilor regionale in acest sens, a transmis…

- Angajamentele Statelor Unite si ale aliatilor occidentali fata de Ucraina nu se vor diminua, a afirmat miercuri seara presedintele american, Joseph Biden, condamnand, la finalul summitului Aliantei Nord-Atlantice, incalcarea de catre Rusia a suveranitatii Ucrainei, noteaza Mediafax."Angajamentul…

- Fostul presedinte al SUA, Donald Trump a atacat decizia Statelor Unite de a furniza Ucrainei munitii cu dispersie, masura care, a spus el, duce catre cel de-al treilea Razboi Mondial, transmite marti EFE. Actualul lider american Joe Biden ”nu ar trebui sa ne tarasca spre un al treilea Razboi Mondial”,…

- Agențiile americane de informații aveau de cateva zile date conform carora liderul gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, pregatea acțiuni militare impotriva conducerii ruse din domeniul apararii, scrie presa americana, citata de The Guardian.New York Times relateaza ca oficiali americani din…