Stiri pe aceeasi tema

- Iranul ar putea mentine Acordul cu marile puteri chiar daca Statele Unite decid abandonarea tratatului, a declarat luni presedintele Hassan Rohani, cerand insa garantii din partea altor tari.

- Iranul a avertizat joi ca va parasi acordul nuclear istoric incheiat cu cele sase mari puteri in 2015, in cazul in care Statele Unite ies din el, in contextul in care presedintele american Donald Trump ameninta sa retraga Statele Unite din acord pe 12 mai, scrie AFP.

- Sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a afirmat ca acuzatiile de luni ale premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare la Iran nu pun sub semnul intrebarii respectarea de catre Teheran a acordului din 2015 privind programul nuclear, transmite marti AFP. ''Trebuie sa evaluam…

- Uniunea Europeana si Rusia insista ca Acordul nuclear semnat de marile puteri cu Iranul sa fie mentinut, in contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, vrea anularea tratatului, iar omologul sau din Franta, Emmanuel Macron, sustine modificarea documentului.

- SUA au inculpat vineri noua cetateni si o companie din Iran pentru tentativa de atacuri cibernetice, dirijate de regimul de la Teheran, impotriva a sute de universitati americane si internationale, a zeci de companii si a unor institutii guvernamentale americane, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Conflictul dintre SUA și Rusia a izbucnit din nou. Administratia Donald Trump a anuntat, joi, noi sanctiuni impotriva Rusiei. Motivul deciziei ar fi reprezentat de unele atacuri cibernetice asupra infrastructurii energetice, nucleare si aeriene din Statele Unite.

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat vineri ca Rusia si China isi sporesc potentialul nuclear in baza unor actiuni unilaterale, relateaza site-ul agentiei Tass, citeaza Mediafax."Dupa incheierea Razboiului Rece, Statele Unite si-au redus in mod constant armamentul nuclear. Cu…

- Rusia a facut uz de dreptul sau de veto la o rezolutie britanica, sustinuta de Statele Unite si Franta, care reinnoia embargoul asupra armelor in Yemen, criticand Iranul, si a obtinut sa fie adoptata in unanimitate o rezolutie tehnica, evitand condamnarea Teheranului, relateaza AFP. Aceasta dubla decizie…