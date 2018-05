"Reactia noastra a fost in consecinta. Tsahal (armata israeliana) a efectuat un atac pe scara larga asupra unor obiective iraniene in Siria", a afirmat Netanyahu, intr-un video postat pe contul sau de Twitter, subliniind ca niciuna dintre rachete nu a cazut in Israel.



"Suntem angajati intr-o batalie prelungita, iar politica noastra este clara: Nu vom permite Iranului sa se stabileasca militar in Siria", a precizat premierul israelian, intr-o prima reactie publica dupa zecile de raiduri efectuate de Israel in Siria in zorii zilei.



Israelul a efectuat in noaptea de miercuri…