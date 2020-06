Iranul a anuntat luni ca a emis un mandat international de arestare pe numele presedintelui american Donald Trump si a altor 35 de persoane pentru asasinarea in ianuarie la Bagdad a generalului Qassem Soleimani, fiind notificat in acest sens Interpolul, transmite agentia EFE.



Potrivit procurorului Teheranului, Al Alqasimehr, acesti 36 de ''responsabili politico-militari ai SUA si de asemenea ai altor tari au fost implicati in asasinarea generalului Soleimani'', ei fiind acuzati in Iran pentru ''asasinat'' si ''act terorist''. ''A…