- Iranul l-a suspendat pe viata pe halterofilul Mustafa Radschaie Langrudi din cauza unei fotografii in care apare alaturi de un sportiv israelian pe podiumul unei competitii in Polonia, a relatat, miercuri, cotidianul Hamschahri, citat de DPA, potrivit Agerpres.Articolul a precizat ca Langrudi nu…

- Pentru ca a dat mana cu un atlet israelian in timpul unei competiții desfașurate sambata in Polonia, halterofilul iranian Mostafa Rajai a fost interzis in toate bazele sportive din țara sa, scrie AFP.Dupa ce a urcat pe podium la turneul Worldmasters de la Wieliczka (Polonia), sambata, sportivul iranian…

- Premierul guvernului libian l-a suspendat pe ministrul de externe, Najla al-Mangoush, dupa anunțul cu privire la o intrevedere dintre aceasta și ministrul de externe israelian saptamana trecuta

- Agentia Internationala pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a anuntat ca jucatorul francez Alexis Musialek a fost suspendat pe viata! Asta dupa 39 de incalcari ale Programului anticoruptie in tenis (TACP), informeaza Agerpres . Musialek, care a reusit cea mai buna clasare in ierarhia ATP la simplu in…

- Patru soldati sirieni au fost ucisi si alti patru au fost raniti luni dimineata, 7 august, in urma unor loviturile efectuate de Israel la periferia capitalei Damasc, conform informatiilor transmise de presa de stat siriana, transmite Agerpres . ”La 2:20 a.m. (23:20 GMT duminica), inamicul israelian…

- Un accident tragic a avut loc in periferia orașului Dabrowa Tarnowska din Polonia, scrie bnn.network. Trei romani și-au pierdut viața in urma unei coliziuni frontale intre o mașina și o duba de livrare. Poliția a confirmat ca victimele erau cetațeni romani. Ewelina Fiszbain, purtatorul de cuvant al…

- Cativa mii de polonezi au manifestat miercuri la Varsovia pentru a denunta un nou deces al unei femei insarcinate, de care considera ca este responsabila legea anti-avort, una din cele mai restrictive din Europa, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, se va intalni joi, la Bruxelles, cu ministrul israelian al Apararii, Yoav Gallant, pentru discutii despre programul nuclear iranian, afirma oficiali israelieni, potrivit Axios.com, citat de Mediafax.Administratia Joseph Biden participa la negocieri indirecte…