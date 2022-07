Stiri pe aceeasi tema

- Liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a acuzat sambata „dusmanii” straini, in special SUA, ca exploateaza protestele care au avut loc in ultimele saptamani in tara pentru a incerca sa rastoarne regimul de la Teheran, transmit agentiile de presa internationale.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a aparut joi la balconul oficial al Palatului Buckingham din Londra, in prima zi a festivitatilor care marcheaza Jubileul de Platina, regina fiind aclamata de zeci de mii de persoane, relateaza AFP.

- Garzile Revolutionare din Iran au retinut doua petroliere grecesti in Golf, argumentand ca navele nu au respectat reglementarile maritime, conform unui comunicat dat publicitatii vineri, transmite dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Departamentul pentru Securitate Interna din Lugansk a remarcat ca George Lewicki are multi ani de experienta in serviciul in fortele armate ale tarii sale, in diferiti ani detinand functii in Agentia de Informatii a Departamentului de Aparare al SUA.

- Rusia a concediat cel puțin doi comandanți de rang inalt pentru prestația lor in razboiul din Ucraina, iar in cadrul armatei ruse domnește o "cultura a mușamalizarii", potrivit Ministerul britanic al Apararii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un individ care a incercat sa atace agenti de politie a fost retinut, astazi, in fata ministerului britanic al Apararii, in centrul Londrei, in apropierea biroului premierului Marii Britanii, dar autoritatile nu cred ca este vorba despre un act terorist.

- Iranul a anunțat sambata ca a impus sancțiuni pentru inca 15 oficiali americani, inclusiv fostul șef al Statului Major al armatei George Casey și fostul avocat al președintelui Donald Trump, Rudy Giuliani, in condițiile in care lunile de discuții pentru relansarea acordului nuclear din 2015 au intrat…