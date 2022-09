Stiri pe aceeasi tema

Israelul nu anticipeaza o reinnoire a acordului nuclear dintre Iran si puterile mondiale inainte de alegerile intermediare din SUA din noiembrie, a declarat duminica un oficial israelian, dupa ce partile europene la negocieri si-au exprimat frustrarea fata de Teheran, relateaza Reuters, potrivit…

Iranul a apreciat sambata ca fiind "neconstructiva" declaratia Londrei, Parisului si Berlinului care si-au exprimat "indoielile" cu privire la angajamentul Teheranului de a se ajunge la un "rezultat pozitiv" in negocierile pentru relansarea acordului din 2015 privind programul nuclear al Republicii…

Iranul a condamnat ferm sambata decizia SUA de a impune noi sanctiuni impotriva Ministerului Informatiilor de la Teheran, acuzat ca ar fi responsabil de un atac cibernetic masiv care a vizat Albania, transmite AFP, potrivit Agerpres.

O femeie dintr-o comuna ieseana a pierdut geanta in care se aflau 7.600 de lei, suma pe care urma sa-i dea la o nunta in calitate de nasa, geanta fiind gasita de o alta femeie care a sesizat imediat Politia.

Iranul a raspuns propunerii inaltului diplomat al Uniunii Europene Josep Borrell, care vizeaza salvarea acordului nuclear de la Teheran din 2015 cu puterile mondiale si cauta o incheiere rapida a negocierilor, a declarat duminica principalul negociator iranian in domeniul atomic, transmite Reuters.…

Poliția braziliana a anunțat ca 18 persoane au fost ucise in timpul unui raid impotriva unei bande criminale care controla una dintre cele mai violente zone din Rio de Janeiro, potrivit BBC.

Iranul dispune de o "fereastra de oportunitate" de numai "cateva saptamani" pentru a ajunge la un acord cu privire la programul sau nuclear, a declarat marti sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, care a considerat situatia actuala "intolerabila", scrie AFP preluat de agerpres.

Iranul a acuzat luni SUA de lipsa ''de initiativa politica'' in timpul negocierilor privind dosarul nuclear, in contextul in care convorbirile indirecte de la Doha intre Teheran si Washington par sa se afle in impas, transmite luni AFP, scrie AGERPRES.