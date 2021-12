Iranul a organizat exerciţii militare în Golf, avertisment pentru Israel Exercitiile militare desfasurate de Iran saptamana aceasta in Golf au avut scopul de a transmite un avertisment Israelului, au declarat comandantii tarii, pe fondul ingrijorarilor legate de posibilele planuri israelien de a ataca centralele nucleare din Iran, relateaza Reuters, conform Mediafax. Simularile Garzilor Revolutionare, care au inclus tragerea rachetelor balistice si de croaziera, s-au incheiat vineri. “Aceste exercitii au avut un mesaj foarte clar, un avertisment serios, real la amenintarile autoritatilor regimului sionist sa se fereasca de greselile lor” a declarat seful… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

