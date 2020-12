Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinul impotriva noului coronavirus ar putea ajunge in Moldova la primavara. Declarația a fost facuta intr-un interviu pentru PRIME de coordonatoarea de programe in sanatate publica din cadrul Biroului OMS in Moldova, Stela Gheorghița.

- Conform datelor de la Universitatea Johns Hopkins, cel puțin 70.000.538 de persoane au fost afectate cu coronavirus, scrie hotnews . Institutul Robert Koch inregistreaza noi varfuri in raspandirea epidemiei de Covid in Germania, unde au fost raportate peste 30.000 de infectari noi in 24 de ore, dar…

- Politistii au derulat activitati de prevenire a raspandirii noului coronavirus, prin informarea cetatenilor.La data de 2 decembrie, politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat activitati pentru informarea cetatenilor in ceea ce priveste prevenirea raspandirii noului coronavirus.Politistii…

- Directorul comunitatii nationale de informatii a SUA, John Ratcliffe, a acuzat miercuri seara Rusia si Iranul ca au pus mana pe datele anumitor alegatori americani si au intreprins actiuni pentru a-i influenta, in perspectiva alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, noteaza AFP. Iranul a trimis astfel…

- Oficialii din domeniul sanatații din China au susținut ca au testat mai mult de trei milioane de persoane in ultimele 48 de ore, dupa ce in orașul estic Qingdao au fost depistate focare de coronavirus, transmite radiochisinau.md. Autoritațile intenționeaza sa testeze intreaga populație a orașului, de…

- Rusia va furniza Egiptului 25 de milioane de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19, Sputnik V, dupa ce Fondul de Investitii Directe din Rusia (FIDR) a ajuns la un acord cu grupul farmaceutic Pharco, relateaza miercuri EFE. Acordul va permite ca 25 % din populatia Egiptului sa aiba acces la vaccinul…

- Aproximativ 120 de milioane de teste de depistare rapida a noului coronavirus vor deveni disponibile pentru tarile cu venituri mici si mijlocii, la un pret de cel mult 5 dolari per unitate, a anuntat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters.Tedros Adhanom Ghebreyesus,…