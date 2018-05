Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al Statelor Unite, a spus, marți, ca documentele prezentate de Iserael arata ca Iranul a mințit in privința acordului nuclear. El a adaugat ca Teheranul a cautat sa-și dezvolte programul nuclear. ”Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear…

- Reacția Iranului, dupa acuzațiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, nu au intarziat sa apara. Acuzatiile lansate luni seara, pe 30 aprilie, de premierul israelian Benjamin Netanyahu in legatura cu programul nuclear iranian sunt opera unui ‘mincinos inveterat, in pana de idei’, a afirmat marti,…

- "Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui program de arme nucleare", a declarat prim-ministrul israelian, citat de Reuters. Premierul israelian, adversar inversunat al acordului international asupra activitatilor nucleare ale Iranului, a prezentat presei la Tel Aviv…

- Mike Pompeo a sosit sambata la Riad, prima etapa a unui turneu in Orientul Mijlociu care include aliati cheie ai Statelor Unite. Vizita noului secretar de Stat in capitala saudita are loc intr-un moment de crestere brusca a tensiunii cu Yemenul vecin, unde Arabia Saudita conduce o interventie…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP."Pot sa va asigur ca…

- Statele Unite ale Americii (SUA) nu au luat "nicio decizie" asupra acordului nuclear iranian, a dat asigurari joi secretarul american pentru aparare, Jim Mattis, ezitand totodata sa descrie acordul ca fiind "in interesul tarii" dupa cum a facut-o inainte, informeaza AFP. "Pot sa va asigur…

- Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, l-a avertizat, duminica, pe presedintele SUA, Donald Trump, sa nu rupa acordul nuclear semnat în 2015 cu Teheranul, adaugând ca un astfel de gest ar genera un precedent periculos, relateaza site-ul postului CNN. Oficialul iranian…

- Serghei Riabkov, ministrul adjunct de Externe al Rusiei, a declarat ca Moscova exclude posibilitatea unui revizuiri in acest moment a acordului nuclear a Iranului, in pofida presiunilor in acest sens exercitate de Washington, informeaza agentia de stiri Tass. "Nu exista nici o modalitate…