- Televiziunea de stat de la Teheran a transmis ca atacurile cu rachete ce au vizat mai multe baze din Irak, care gazduiesc trupe americane, sunt raspunsul Iranului la uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani, relateaza site-ul agenției Reuters. "Avertizam toți aliații americani,…

- "Mai mult de zece rachete" au fost trase de Iran impotriva bazelor Ain al-Assad si Erbil din Irak, utilizate de armata americana, a informat marti seara Pentagonul, noteaza AFP si dpa. "La 7 ianuarie, in jurul orelor 17.30 (marti, 22.30 GMT), Iranul a tras mai mult de zece rachete balistice contra fortelor…

- Jurnalistul de razboi Mircea Barbu, colaborator Libertatea, a vorbit, in cadrul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX, despre funeraliile generalului Soleimani, dar și despre situația in care se afla in acest moment romanii care locuiesc și muncesc in Orientul Mijlociu. "Funerariile generalului Qassem Soleimani…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- O mare de oameni in doliu, care strigau 'Moarte Americii', a insotit luni la Teheran sicriele generalului Qassem Soleimani, cel mai popular comandant militar din Iran, si ale altor oficiali militari ucisi intr-un atac cu drona al Statelor Unite in Irak, relateaza AFP. Pe un alt front al tensiunilor…

- Premierul Irakului, Adel Abdul Mahdi, a condamnat luni atacurile aeriene ale Statelor Unite impotriva unor baze ale militiilor irakiene sustinute de Iran, actiune care ar putea plasa si mai mult Irakul in centrul unui conflict de proximitate intre Washinton si Teheran, transmite Reuters, potrivit…

- Fortele de securitate irakiene au descoperit in zona un lansator de rachete si alte cateva proiectile neexplodate.Surse din domeniul securitatii au declarat pentru AFP ca toti ranitii fac parte din unitatile de elita antiteroriste, unica forta irakiana antrenata si inarmata de SUA. Doi…