Iranul a invitat Organizatia Internationala a Aviatiei Civile (ICAO) sa sprijine ancheta referitoare la doborarea avionului de pasageri al companiei Ukraine International Airlines (UAI) in apropiere de Teheran saptamana trecuta, catastrofa in care au murit toate cele 176 de persoane aflate la bord, transmite dpa.



Invitatia survine in contextul intrebarilor legate de motivele pentru care Gardienii Revolutiei au recunoscut doar dupa cateva zile ca au doborat accidental avionul, dupa ce Teheranul negase initial orice implicare.



ICAO, agentie a ONU cu sediul in Canada, a acceptat…