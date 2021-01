Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif l-a acuzat joi pe președintele american Donald Trump ca a încercat sa fabrice „un pretext” pentru a începe „un razboi”, când tensiunile dintre cei doi dușmani cresc din nou, potrivit AFP.Zarif a facut aceste…

- Iranul isi va respecta din nou obligatiile in cadrul Acordului de Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, daca Statele Unite reintra in acord, a anuntat joi ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters. Presedintele ales american Joe Biden a anuntat ca doreste sa…

- Iranul isi va aplica automat angajamentele in domeniul nuclear daca viitoarea administratie americana a democratului Joe Biden va ridica sanctiunile impuse Teheranului de catre Washington din 2018, a declarat ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif intr-un interviu publicat miercuri si…

- Cristian Diaconescu, prim-vicepreședinte al Partidului Mișcarea Populara, este de parere ca având în vedere impasul prin care trece România astazi, este necesar ca alegerile din 6 decembrie sa fie organizate. Cristian Diaconescu a discutat, în cadrul unui interviu HotNews.ro,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) cere explicatii Iranului cu privire la o a treia instalatie suspecta - nedeclarata -, dupa ce Teheranul a autorizat in septembrie, in urma mai multor luni de tensiuni, accesul unor inspectori la doua instalatii suspectate ca ar fi gazduit, in trecut,…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a declarat sambata ca spera ca viitoarea administratie americana va 'invata' din esecul politicii de presiuni si sanctiuni impuse de Donald Trump impotriva Teheranului si care nu au ingenunchiat Republica Islamica, transmite AFP.Presedintele american in…

- Statele Unite au impus joi noi sanctiuni sectorului financiar iranian, avand ca tinta 18 banci, pentru a exclude si mai mult Iranul din sistemul financiar global, Washingtonul amplificand presiunile asupra Teheranului cu cateva saptamani inainte de alegerile prezidentiale americane, transmite Reuters,…