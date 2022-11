Stiri pe aceeasi tema

- Regatul Unit, Franta si Germania au condamnat marti extinderea programului nuclear iranian, dupa confirmarea de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) ca Teheranul a inceput sa produca uraniu imbogatit.

- Iranul a inceput pentru prima oara sa produca uraniu imbogatit la nivelul de 60%, un nivel care il aduce mai aproape de o potentiala utilizare militara la situl sau nuclear subteran din Fordow, a declarat marti Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), confirmand astfel informatiile apar

- Iranul a informat AIEA intr-o scrisoare in legatura cu acest lucru, a precizat agentia semioficiala de stiri ISNA. In plus, Iranul va construi noi centrifuge la Fordo si la situl de la Natanz, a mentionat canalul SNN.

- Kremlinul va arunca in lupta noii recruți in maximum doua saptamani, in incercarea de a stopa contraofensiva ucraineana și a de intari armata rusa in anumite zone, a anunțat șeful adjunct al Statului Major General al Ucrainei, Oleksii Hromov. De asemenea, presedintele Zelenski amenința rușii ca vor…

- Adjunctul șefului centralei nucleare Zaporojie, ocupata de ruși, a fost rapit de forțele ruse. Despre aceasta a anunțat compania nucleara din Ucraina Energoatom. Valeri Martiniuk, director general adjunct pentru resurse umane la centrala nucleara, a fost sechestrat luni și este reținut intr-o locație…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, „se va deplasa la Kiev si apoi la Moscova in aceasta saptamana” pentru a discuta despre stabilirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, potrivit unui comunicat publicat luni…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat, sambata, ca ZNPP – centrala nucleara Zaporojie este din nou conectata la reteaua electrica nationala a Ucrainei, inginerii reparand una dintre cele patru linii externe principale de electricitate care erau avariate din cauza razboiului,…