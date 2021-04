Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Channel 12, nava apartine XT Management, o societate cu sediul in orasul portuar israelian Haifa. Reuters scrie ca nu a putut confirma imediat incidentul si ca nu a putut contacta vreun reprezentant al conducerii XT Management. Autoritatile israeliene verificau veridicitatea incidentului, a…

- Iranul a respins luni acuzatia formulata de premierul israelian Benjamin Netanyahu conform careia Teheranul se afla in spatele exploziei produse saptamana trecuta la bordul unei nave israeliene in Golful Oman, informeaza Reuters. Explozia a avut loc joi pe nava MV Helios Ray, care plecase…

- Iranul a anuntat ca nu considera ca este momentul ''potrivit'' pentru o reuniune informala privind acordul nuclear din 2015, propusa de Europa si la care sa participe si Statele Unite, relateaza duminica AFP. ''Avand in vedere pozitiile si actiunile recente ale Statelor Unite…

- Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA) este "profund îngrijorata" de posibila prezența de material nuclear într-o locație iraniana nedeclarata, potrivit unui raport consultat marți de AFP.Aceste afirmații vin într-un context tensionat, în condițiile…

- Coreea de Sud a anuntat marti ca a ajuns la un acord cu Iranul pentru reglementarea contenciosului legat de inghetarea de catre Seul a miliarde de dolari proveniti din petrol, precizand insa ca acest compromis mai trebuie validat de Washington, transmite AFP. Iranul a sechestrat la inceputul…

- Iranul isi va reduce si mai mult angajamentele asumate prin acordul nuclear international din 2015 daca celelalte parti semnatare nu reusesc sa-si respecte obligatiile, a anuntat luni Ministerul de Externe iranian, potrivit Reuters. ''Nu avem alta optiune decat aceea de a respecta legea. Acest…

- Iranul a anuntat marti ca echipajul petrolierului sud-coreean MT Hankuk Chemi pe care l-a sechestrat de la inceputul lui ianuarie va fi eliberat, cu exceptia capitanului, relateaza Yonhap, AFP si Reuters. "Intr-un act umanitar din partea Iranului, echipajul vasului-cisterna sud-coreean acuzat ca a poluat…

- Ministerul de Externe a transmis, sambata, ca marinarul roman care a fost rapid in Togo, pe 29 noiembrie, a fost eliberat si urmeaza sa fie repatriat in zilele urmatoare. In continuarea informatiilor comunicate cu referire la incidentul produs la data de 29 noiembrie 2020, in largul portului Lome Republica…