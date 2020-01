Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Mike Pence va sustine un discurs luni in care va expune politica executivului american asupra Iranului, a declarat un oficial al Casei Albe, dupa ce uciderea generalului iranian Qassem Soleimani a starnit proteste pe intreg teritoriului acestui stat din Orientul Mijlociu, transmite…

- Președintele iranian intra in razboiul pe Twitter cu Donald Trump dupa ce liderul american si-a multiplicat mesajele amenintatoare fata de Republica islamica dupa eliminarea, vineri, intr-un raid american la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani.

- Arabia Saudita nu a fost consultata de catre Washington cu privire la atacul in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani, a declarat duminica un responsabil saudit, in timp ce tara sa incearca sa dezamorseze tensiunile crescande in regiune, potrivit AFP. Arabia Saudita, aliata a SUA si rival…

- Premierul demisionar irakian Adel Abdel Mahdi a estimat vineri ca raidul american, in urma caruia a fost ucis generalul irakian Qassem Soleimani și locotenentul sau in Irak Abou Mehdi al-Mouhandis, va "declanșa un razboi devastator in Irak", scrie AFP. Au fost inregistrate multe reacții la moartea generalului…

- Tensiunile din Irak scumpesc petrolul. Cotațiile, pe creștere dupa uciderea influentului general iranian Qassem Soleimani, intr-un raid american la Bagdad Cotatia barilului de petrol a crescut vineri, dupa ce anuntul mortii influentului general iranian Qassem Soleimani a provocat ingrijorari pe piata…

- Iranul va fi și mai hotarat in rezistența sa fața de SUA, a declarat președintele iranian Hassan Rouhani, ca reacție la asasinarea generalului Qassem Soleimani, scrie Reuters. „Martiriul lui Soleimani va face ca Iranul sa fie și mai hotarat sa reziste expansionismului Americii și sa apere valorile noastre…

- Generalul Qasem Soleimani, un important comandant militar, a fost ucis "intr-o actiune defensiva decisiva menita sa protejeze personalul american din strainatate" si sa descurajeze viitoare atacuri, a confirmat Pentagonul. Presedintele american Donald Trump a ordonat lovituri aeriene la Aeroportul International…

- Seful diplomatiei germane, Heiko Maas, a indemnat miercuri Iranul sa revina asupra deciziei sale "inacceptabile", luata cu o zi inainte, cea de a relansa activitatile sale de imbogatire a uraniului, pana acum inghetate, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ceea ce a anuntat presedintele (iranian Hassan)…