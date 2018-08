Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Iran a prezentat luni urmatoarea generatie de racheta balistica Fateh Mubeen, capabila sa atinga tinte cu o acuratete ridicata si sa nu fie detectata de radare, relateaza publicatia Tass.

- Ministrul iranian al Apararii a anuntat luni ca tara sa dispune de o noua racheta balistica. Agentia de presa Tasnim, apropiata conservatorilor, precizeaza ca este vorba despre o racheta Fateh Mobin cu raza scurta de actiune.

- Iranul a lansat o racheta balistica cu raza scurta de acțiune deasupra stramtorii Ormuz saptamana trecuta, in același timp cu desfașurarea unei serii de exerciții navale in aceeași zona a golfului Persic. Autoritațile de la Washington cred ca aceasta lansare are ca scop trimiterea unui mesaj catre Statele…

- ​Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, va anunta luni o ''foaie de parcurs'' diplomatica pentru ajungerea la un nou acord nuclear cu Iranul, a indicat vineri Departamentul de Stat, transmite dpa. Noua propunere va cauta sa creeze ''un cadru care sa abordeze totalitatea amenintarilor…