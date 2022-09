Stiri pe aceeasi tema

- Iranul a dezvoltat o drona "sinucigasa" avansata cu raza lunga de actiune "proiectata sa loveasca (orasele) Tel Aviv si Haifa din Israel", a relatat luni agentia semioficiala iraniana Mehr, citandu-l pe comandantul fortelor terestre ale Iranului, generalul Kiomars Heidari, transmit Reuters si EFE,…

- Iranul a dezvoltat o drona “sinucigasa” avansata cu raza lunga de actiune “proiectata sa loveasca (orasele) Tel Aviv si Haifa din Israel”, a relatat luni agentia semioficiala iraniana Mehr, citandu-l pe comandantul fortelor terestre ale Iranului, generalul Kiomars

- Iranul a dezvoltat o drona „sinucigasa” avansata cu raza lunga de actiune „proiectata sa loveasca (orasele) Tel Aviv si Haifa din Israel”, a relatat luni agentia semioficiala iraniana Mehr, citandu-l pe comandantul fortelor terestre ale Iranului, generalul Kiomars Heidari, transmit Reuters si EFE.

- O cursa speciala TAROM a adus, azi-noapte, din Israel, aproximativ 150 de romani, afecati de suspendarea zborurilor Blue Air. Cursa a fost anunțata de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „O prima cursa speciala TAROM va decola astazi in jurul orei locale 21:50 catre Tel Aviv (aeroportul Ben…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au urcat miercuri, dupa ce Gazprom a oprit in perioada 31 august – 3 septembrie livrarile de gaze catre Germania prin gazoductul Nord Stream 1, pentru lucrari de mentenanta, transmite Reuters și Agerpres. Joi dimineata, la hub-ul TTF de la Amsterdam,…

- Formației Scorpions și-a aratat din nou sprijinul pentru Ucraina la concertul pe care l0au avut in Tel Aviv, Israel. Membrii formației au indemnat publicul sa cante versurile actualizate ale hitului ”Wind of Change”. O parte din versuri au fost modificate, ”Now, listen to my heart”, fiind in ucraineana. …

- Formației Scorpions și-a aratat din nou sprijinul pentru Ucraina la concertul pe care l0au avut in Tel Aviv, Israel. Membrii formației au indemnat publicul sa cante versurile actualizate ale hitului ”Wind of Change”. O parte din versuri au fost modificate, ”Now, listen to my heart”, fiind in ucraineana. …

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur produs, sambata, in sudul Iranului, conform agentiei iraniene de presa IRNA, preluata de Reuters si AFP. Primul bilant al seismului care s-a produs in sudul Iranului, afectand provincia Hormozgan, arata ca au fost ranite cel putin 19…