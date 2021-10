Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul a avertizat joi Israelul, intr-o scrisoare adresata presedintelui Consiliului de Securitate al ONU, sa nu incerce vreo ''aventura militara'' contra programului nuclear iranian, dupa ce statul evreu a sustinut miercuri ca ''isi rezerva dreptul'' de a recurge la forta contra Iranului, informeaza…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a dat asigurari luni in ce priveste 'fermitatea' sa fata de Iran, in contextul in care media iraniene ultraconservatoare decretau o victorie la o zi dupa un compromis intervenit intre cele doua parti,…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a denuntat ferm lipsa de cooperare a Iranului, care aduce o grava atingere misiunii sale de monitorizare a programului nuclear, releva un raport consultat marti de AFP. "Din februarie 2021, activitatile de verificare si monitorizare au fost…

- Activitatile nucleare ale Iranului sunt pasnice si in conformitate cu angajamentele asumate, a insistat in noaptea de marti spre miercuri Ministerul iranian de Externe, in timp ce Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a semnalat o accelerare a productiei de uraniu imbogatit cu 60%,…

- Statele Unite si-au exprimat luni ingrijorarea cu privire la productia de uraniu metalic a Iranului si a cerut Teheranului sa revina la masa negocierilor, informeaza AFP. Departamentul de Stat a afirmat ca Statele Unite au citit cel mai recent raport al membrilor Agentiei Internationale pentru Energie…

- Șeful Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, William Burns, este asteptat marti in Israel pe fondul recrudescentei tensiunilor intre statul israelian si Iran, a anuntat un responsabil israelian, citat de France Presse. Potrivit site-ului de infomare israelian Walla News, directorul CIA…

- Israelul este pregatit sa lanseze un atac militar impotriva Iranului, afirma ministrul israelian al Apararii, Benjamin Gantz, acuzand regimul de la Teheran ca genereaza numeroase probleme la nivel regional si mondial. "Iranul incearca sa genereze o provocare pe multiple fronturi impotriva…

- Un petrolier utilizat de compania unui om de afaceri israelian a fost vizat de un atac in Marea Arabiei, in largul coastelor statului Oman, un incident produs pe fondul tensiunilor dintre Israel si Iran, informeaza agentia Associated Press. Atacul a avut loc in cursul noptii de joi spre vineri in largul…