Iranul a anuntat sambata punerea in functiune a unor noi cascade de centrifuge modernizate ce permit imbogatirea mai rapida a uraniului si a caror utilizare este interzisa in conformitate cu acordul nuclear iranian din 2015, informeaza AFP. Anuntul intervine in timp ce la Viena au loc discutii intre Republica islamica si celelalte state parti la acordul din 2015 (Germania, China, Franta, Marea Britanie si Rusia) cu privire la modul de reintegrare a Statelor Unite in cadrul acestui pact incheiat in capitala Austriei. Vineri, un oficial american a declarat, sub conditia anonimatului, ca Washingtonul…