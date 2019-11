Iranul a anuntat sambata ca imbogateste uraniu la nivelul de 5%, dupa ce si-a redus in mai multe randuri angajamentele internationale privitoare la programul nuclear, transmite AFP.



In virtutea acordului international din 2015 privind programul sau nuclear, Teheranul nu are dreptul de a desfasura activitati de imbogatire la Fordo, o uzina subterana tinuta secreta pentru mult timp, si de a imbogati uraniu 235 la un nivel mai mare de 3,67%.



Joi, Iranul si-a reluat activitatile de imbogatire la Fordo si a indicat ca puterea centrifugelor este ridicata gradual pentru a produce,…