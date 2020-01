”Americanii trebuie sa stie ca, pentru moment, 13 scenarii de razbunare au fost dezbatute in cadrul Consiliului, iar in pofida faptului ca un consens se formeaza in jurul scenariului celui mai slab, punerea acestuia in aplicare ar putea fi un cosmar istoric pentru toti americanii”, avertizeaza Ali Shamkhani.



Generalul Soleimani, comandantul Fortei Al-Qods, o unitate de elita insarcinata cu operatiunile externe in cadrul Gardienilor Revolutiei - armata ideologica iraniana - si arhitectul politicii iraniene in Orientul Miojlociu a fost ucis vineri la aeroportul din Bagdad intr-un atac…