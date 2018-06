Iran/nuclear: China cere respectarea acordului Beijingul a cerut miercuri "tuturor partilor" sa respecte si "sa continue sa puna in aplicare" acordul international privind programul nuclear iranian, dupa anuntul Teheranului ca isi va creste capacitatile de imbogatire a uraniului, informeaza France Presse. "In circumstantele actuale, speram ca toate partile interesate vor actiona tinand cont de interesul general pe termen lung si vor continua sa puna in aplicare acordul" nuclear cu Iranul din 2015, a declarat Hua Chunying, purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe chinez. Cu toate acestea, el nu a comentat in mod explicit si nici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

