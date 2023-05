Stiri pe aceeasi tema

- Instituția va verifica daca „exista indiciile savarșirii vreunei abateri disciplinare” ale procurorului Daniel Horodniceanu, vicepreședintele Consiliului Superior al Magistraturii.„In urma apariției inregistrarii video in care domnul procuror Daniel-Constantin Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat, joi, pe DN 2 Bacau – Roman, in comuna Secuieni, județul Neamț. Salvatorii au evacuat șoferul, care primește ingrijiri medicale. Traficul in zona este complet blocat. Exista riscul de explozie.

- In accident au fost implicate doua autoturisme, un autobuz care transporta 53 de persoane și o autoutilitara.Potrivit primelor informații, o persoana a murit și alte doua au fost ranite.Traficul rutier este blocat. Forțe MAI și un elicopter SMURD intervin la fața locului.

- Partida PEC Zwolle - FC Dordrecht 4-0, din etapa a 35-a in Eerste Divisie, a fost suspendata ieri temporar de arbitru, dupa ce un fan a aruncat cu un pahar de bere in teren. Baiatul și tatal sau au fost conduși in afara stadionului. A devenit o moda in Țarile de Jos ca spectatorii sa arunce cu pahare…

- Un judecator din SUA a oprit temporar, joi, cele mai multe dintre zecile de mii de procese care acuza ca pudra de talc pentru copii a Johnson & Johnson si alte produse cu talc au cauzat cancer si a oprit orice proces, ca parte a unei a doua incercari a unei filiale a companiei de a solutiona aceste…

- Un sofer baut a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor si a continuat drumul, fiind nevoie ca acestia sa intervina pentru a il imobiliza si incatusa, arata Sindicatul Europol, intr-o postare pe Facebook. In timp ce interveneau, alte persoane au sarit in sprijinul conducatorului auto si au inceput…

- In lunile urmatoare, alianța va accelera eforturile de a stoca echipamente de-a lungul marginii de est a alianței și va desemna zeci de mii de forțe care se pot grabi in ajutorul aliaților in scurt timp – o mișcare menita sa opreasca Rusia sa-și extinda razboiul dincolo de Ucraina, potrivit Politico.…

- Un microbuz cu 78 de imprimante despre care vameșii cred ca ar fi furate, oprit la granița cu Ungaria. Un microbuz in care se aflau produse electronice in valoare de peste 120.000 de euro, susceptibile de a fi furate, a fost oprit in punctul de trecere a frontierei Petea, informeaza, sambata, Inspectoratul...